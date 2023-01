Antonino Spinalbese è in trattativa per il cachet con il GF Vip? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più popolari e chiacchierati del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il celebre gieffino sarebbe in trattativa con gli autori del programma per il suo compenso. Alla luce di questo il suo ritorno all’interno della casa più spiata d’Italia dovrebbe slittare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche settimana fa Antonino Spinalbese è stato costretto ad abbandonare temporaneamente il Grande Fratello Vip per motivi di salute. Una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, il gieffino si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici. Nel frattempo, ha continuato a seguire le dinamiche del gioco attraverso un collegamento.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 9 gennaio 2023, i telespettatori non hanno ancora assisto al ritorno dell’ex parrucchiere. Tuttavia, alcune indiscrezioni emerse in rete sostengono che il motivo sia legato al compenso che lui stesso riceve per stare all’interno della casa.

A diffondere tale scoop è stata Daianira Marzano sulla sua pagina Instagram. Queste sono state le sue parole:

Fonti dicono che probabilmente Antonino sia ancora in stand by per il problema di salute (risolto) ma soprattutto perché il contratto era scaduto e lui entrerà se lo rimoduleranno a modo suo. Attendiamo. Ha chiesto più del doppio e glielo vogliono dare. Per ora sta facendo la quarantena per rientrare. In ospedale ha avuto molti contatti e ora deve fare da contratto la quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Antonino Spinalbese: il rapporto con Ginevra Lamborghini al GFVip

Non è tutto. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fortino ulteriori dettagli in merito alla questione. Infatti, secondo l’uomo, l’ex fidanzato di Belén Rodriguez si sarebbe consultato più volte con Ginevra Lamborghini per mettersi d’accordo sulle dinamiche da costruire intorno alla loro “relazione“.