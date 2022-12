GF Vip, Ginevra Lamborghini risponde a Marco Bellavia dopo essersi opposto al suo ritorno in casa

L'ex Vippona ha deciso di rispondere alle parole rilasciate dall'ex gieffino in merito al suo ritorno in casa

Nel corso delle ultime ore il nome di Ginevra Lamborghini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come ormai è noto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sta preparando a fare il suo ritorno in casa, anche se solamente come ospite. Nonostante ciò, la notizia non sembra essere affatto piaciuta a Marco Bellavia a cui la Lamborghini ha deciso di rispondere dopo essersi esposto contro il reality.

Ginevra Lamborghini pronta a tornare nella casa del Grande Fratello Vip. La cantante, infatti, si sta preparando a fare il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia come ospite e rimarrà insieme ai suoi ex inquilini per circa dieci giorni. La notizia non è stata presa bene da molti fedeli telespettatori del programma ma soprattuto da Marco Bellavia. Il conduttore ha infatti espresso tutta la sua delusione per il ritorno in casa della Lamborghini.

Su Twitter Marco Bellavia ha scritto di essere rimasto molto deluso per il ritorno in casa di Ginevra. Il conduttore ha visto nella decisione della produzione del reality una mancanza di rispetto nei suoi confronti e in quelli di molte altre persone.

GF Vip, Ginevra Lamborghini risponde a Marco Bellavia: le sue parole

Ospite di Casa Chi, la sorella di Elettra Lamborghini ha rivelato alcuni retroscena riguardo il suo rapporto con l’ex gieffino. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Che devo dirti io e lui ci siamo chiariti. Abbiamo chiarito subito con il confronto in studio nella puntata del GF Vip. Quel confronto per me è stato molto bello è toccante. Quel momento mi è servito. Ci siamo poi settimana dopo settimana avvicinati sempre di più. Lui è un uomo che mi ha fatto piacere riscoprire ulteriormente. Perché è una persona molto positiva per quel poco che lo conosco. Non ha mai parlato male di nessuno. Per me questo è importante.

In seguito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha descritto con queste parole la gioia di tornare nella casa più spiata d’Italia: