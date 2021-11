Preoccupazione per Antonino Spinalbese, per un incidente d’auto terribile nel quale è stato coinvolto. L’hairstylist milanese ha pubblicato sui suoi profili social le immagini del ricovero in ospedale e anche della sua auto andata completamente distrutta durante l’impatto. Come sta il compagno di Belen Rodriguez?

Antonino Spinalbese ha raccontato sui social di avere un brutto incidente stradale. La sua auto è andata completamente distrutta: i vetri dei finestrini erano tutti rotti. Sui social network ha anche postato le fotografie del suo ricovero in ospedale.

Nello scatto si vede solo il braccio del compagno di Belen Rodriguez (si vocifera anche di una presunta rottura con la showgirl, con cui ha appena avuto una figlia) con una flebo attaccata, presso l’ospedale in cui si troverebbe ricoverato dal momento dell’ospedale.

Non si sa ancora bene cosa sia successo ad Antonino Spinalbese. E non si sa ancora quali sono al momento le sue condizioni di salute. Ma vedendo gli scatti si può notare che l’impatto è stato notevole, tanto da essere necessario il ricovero in ospedale.

Sotto il post moltissimi fan, amici e anche colleghi dell’hairstylist con base a Milano hanno commentato per sapere di più sulle sue condizioni di salute. Ma ne lui ne la sua compagna hanno scritto niente in merito alla questione.

Antonino Spinalbese, incidente stradale per il compagno di Belen Rodriguez

Da settimane si parla di una rottura tra Belen e Antonino, soprattutto perché lui avrebbe scritto “Chi sarà il prossimo?” e lei ha risposto in modo piccato che sono affari suoi. Mentre i fan sottolineavano che non si fanno figli così per poi lasciarsi. E lui sarebbe stato d’accordo con il commento.

Non sappiamo se la coppia sta per scoppiare. E non sappiamo nemmeno quali siano le condizioni del parrucchiere milanese. Lei non avrebbe scritto ancora nulla in merito. Anzi, i paparazzi l’avrebbero pizzicata tranquillamente in giro insieme ai suoi fratelli.