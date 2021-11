Sabato 13 novembre 2021 è andata in onda un’altra puntata di Tu Si Que Vales. Tra i concorrenti del celebre programma in onda su canale 5 c’era Dante De Rosa il quale si è esibito sul palco con un gioco di sua invenzione punzecchiando Belen Rodriguez. Scopriamo insieme la risposta ironica della modella argentina!

Nella puntata di Tu Si Que Vales andata in onda il 13 novembre 2021 si è esibito Dante De Rosa portando sul palco una particolare performance. Il concorrente ha sottoposto la giuria ad un gioco da lui inventato il quale consisteva in un test in grado di rivelare la personalità.

Il concorrente si è dilungato troppo nella spiegazione del gioco tanto che Maria de Filippi è apparsa annoiata agli occhi di tutti e si è alzata per andare a preparare dei caffè. Nel frattempo Teo Mammucari ha ironizzato con queste parole:

Tra i vizi c’è la pazienza?

Anche Giulia Stabile ha partecipato alla performance di Dante De Rosa. Il verdetto della celebre ballerina è stato “pigra e Interattiva“, così come ha riferito il concorrente mentre lei affermava di non capire. Tuttavia la parte più divertente del gioco è stata quella in cui il naturopata ha svelato i risultati del test di Belen Rodriguez.

Il verdetto dell’ex moglie di Stefano De Martino ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Infatti dal gioco di Dante De Rosa è risultato che la modella argentina sia una persona invidiosa e una persona molto masochista. Alla luce di questo, Belen Rodriguez non ci ha pensato due volte a commentare:

Sono una persona orribile.

In seguito l’uomo ha continuato ad elencare i suoi vizi ma la giuria, in particolare Mari De Filippi, è apparsa visibilmente annoiata. Per questo la nota conduttrice ha deciso di fermare il gioco e passare avanti. I giudici hanno permesso a Dante De Rosa di tornare sul palco di Tu Si Que Vales mentre il pubblico in studio ha votato no per l’80%.