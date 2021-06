Antonino Spinalbese sta per diventare papà, Belen Rodriguez è in dolce attesa e ormai non sembra mancar tanto. La showgirl argentina, però, prima di diventare mamma per la seconda volta, ha voluto mettere in chiaro le cose con l’ex fidanzata dell’attuale compagno.

A raccontarlo è proprio Chiara Mannarino, la ragazza, 27 enne, si è trovata al telefono con la showgirl argentina. Lei e Antonino Spinalbese sono stati insieme diversi anni e proprio lei ha raccontato come andavano le cose:

Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce ad infondere alle persone. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto. Eravamo in una fase della vita in cui volevamo cose diverse: lui cercava la stabilità sentimentale, io volevo ancora progettare il mio futuro professionale. Così è finita: l’ho fatto soffrire.

Ora, sembra che la stabilità sentimentale l’abbia trovata vicino alla showgirl argentina che, però, ha dato di matto per una frase che Chiara Mannarino ha pubblicato sui social: “non mi sento inferiore a nessuno”, scriveva la ragazza.

Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen. Cosa mi ha detto? Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’ A quel punto non ci siamo più sentiti.

Antonino, invece, è proprio sparito dalla sua vita e non si è fatto sentire neanche quando è morta sua nonna:

“Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo. È anche vero, però, che io l’avevo lasciato e fatto soffrire. Detto questo, ora gli auguro tanta pace e tanto amore con Belen”.