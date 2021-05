Tommaso Zorzi difende Belen Rodriguez dalle dichiarazioni di Michele Morrone

Tommaso Zorzi non ci sta, il giovane influencer difende Belen Rodriguez dalle brutte parole di Michele Morrone

Tommaso Zorzi non ci sta, il giovane influencer milanese ha scelto di difendere Belen Rodriguez dalle pesanti dichiarazioni di Michele Morrone, l’attore ha avuto una vera e propria caduta di stile sui suoi canali social.

Durante una diretta Instagram, Michele Morrone ha risposto alle domande die fan, una in particolare ha colpito la sua attenzione. “Perché non ti fidanzi con Belen Rodriguez?”. Il ragazzo, purtroppo, non ci ha pensato due volte e ha battibeccato con un tono velenoso:

Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora…il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*o. Però chi lo sa.

Se la donna non ha replicato alle accuse dell’attore, Tommaso Zorzi, che ha un rapporto stupendo con Cecilia Rodriguez, non ci ha pensato due volte. Sui social ha difeso a spada tratta la showgirl argentina. Su Instagram ha riportato uno screen dello scatto dell’attore scrivendo:

Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del c**zo non mostra altro è il massimo.

Per il momento la discussione sembra esser terminata qui, nessuno dei protagonisti di questa storia ha più replicato alle accuse. La showgirl argentina si sta godendo beatamente la gravidanza che ormai sembra essere agli sgoccioli.

La donna è all’ottavo mese di gravidanza e l’amore con Antonino Spinalbese prosegue a gonfie vele tanto che tra i due si parla già di matrimonio. Ora che Belen Rodriguez è serena non perde più tempo a replicare a quanto dicono di lei.

Allo stesso tempo, Tommaso Zorzi sembra godersi il momento: il giovane è stato paparazzato con Tommaso Stanzani, ex volto di Amici di Maria de Filippi nonché prediletto all’insegnante di danza classica Alessandra Celentano.