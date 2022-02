Arriva una confessione molto particolare di Antonio Medugno. Il gieffino confida che si è trovato costretto a dichiararsi single per avere successo sui social. Il concorrente del Grande Fratello Vip, per chi non lo sapesse, è diventato famoso per la sua popolarità su Tik Tok.

Fonte studio GF Vip

Questo social ha permesso ad Antonio di conquistare un’ampia platea di followers. Ma insolita è la chiave del suo successo. Parlando con Miriana Trevisan, il ragazzo ha confidato: “In due anni ho avuto un grandissimo riscontro su TikTok. Ho capito cosa piace guardare a tutti, non solo alle ragazze di vent’anni. Sono riuscito ad espandermi”.

Ma per creare più aspettativa nelle sue ammiratrici, Antonio Medugno si sarebbe dichiarato single. O meglio, come dice lui, sarebbe stato ‘costretto a dichiararsi single’. Dentro la casa ha infatti ammesso con Miriana: “Me lo hanno imposto, la mia fidanzata non ha mai preso bene questa cosa”.

Antonio Medugno, quando ha fatto il suo ingresso, ha dichiarato di essere Single. Dichiarazioni che però poi non hanno trovato riscontro nelle sue parole. Si è lasciato sfuggire di essere impegnato con una ragazza. In molti ipotizzano che si tratti di Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Ma se facciamo un passo indietro, riaffiora anche un colpo di scena. Antonio Medugno, quando è entrato nella casa, portava addosso dei “graffi sul petto” fatti da Clarissa Selassié. Il tutto sarebbe successo durante un incontro in camera da letto rivelato dagli stessi diretti interessati.

Alfonso Signorini aveva indagato sulla vicenda, Clarissa specificò che era stato Antonio a fare la prima mossa su Instagram. Poi a Roma in una serata particolare si sono conosciuti. Il vippone però aveva negato tutto e specificato che era stata la principessa a scrivergli per prima.

A dare manforte alle parole di Medugno è proprio lei, Giulia D’Urso, che su Instagram lancia una frecciatina a Clarissa: “Io sapevo una storia completamente diversa.. è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video ed i vocali. Scegli tu”. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.