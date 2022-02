Durante l’ultima puntata del GF Vip e cioè quella del 7 febbraio Alfonso Signorini ha come sempre parlato con i concorrenti che sono usciti della casa. Il conduttore con fare scherzoso si è rivolto a Gianmaria Antinolfi chiedendogli dei regali che avrebbe comprato alla fidanzata Federica Calemme.

Alfonso ha cominciato col raccontare di aver visto l’ormai ex gieffino con la ragazza in giro per il centro di Milano. Il padrone di casa della trasmissione ha continuando dicendo che Gianmaria e Federica avevano molte buste di noti marchi di lusso.

Con fare scherzoso ha chiesto al ragazzo se avesse portato a fare shopping la fidanzata con la sua carta di credito, da perfetto innamorato. Poi Alfonso ha finito dicendo a Gianmaria che sarebbe stato solo l’inizio. Inizialmente il ragazzo ha risposto scherzosamente dicendo di averla portata in un outlet.

In seguito però ha voluto chiarire che si trattava del suo compleanno e che quelli erano dei regali per la ricorrenza. Si pensava che questo argomento fosse esaurito così, e invece no. La ragazza che non era in studio ha risposto per le rime a Signorini.

Il suo Tweet al veleno recitava così: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca!”. In poche parole Federica Calemme ci ha tenuto a precisare di non aver bisogno dei soldi di nessuno e nemmeno di quelli del fidanzato. Più tardi anche il padre della ragazza, Salvatore Calemme ha postato una storia su Instagram.

L’uomo si dice molto dispiaciuto dell’accanimento nei confronti di sua figlia. Una ragazza che ha cercato di non pesare mai sui genitori e che si è fatta da sola. Federica secondo il padre ha fatto tanti sacrifici per arrivare dove si trova adesso. Poi Salvatore ha avuto delle parole bellissime per Gianmaria.

A sua detta il ragazzo è veramente un ragazzo a modo, educato e lontano dagli schemi oggi in voga in televisione. Infine ha ringraziato Gianmaria per la pronta difesa della figlia. Non ci resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per vedere se l’argomento si è già esaurito oppure se Alfonso Signorini vorrà replicare a padre e figlia.