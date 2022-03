Antonio Medugno svela di essere stato deluso da Barù. Ma non solo, anche i suoi pensiero per Nathaly Caldonazzo

Antonio Medugno, durante un’ospitata a Casa Chi, parla e racconta la sua esperienza al GF VIP 6. Ma non solo, fa chiarezza sulla misteriosa ragazza che frequentava prima di iniziare il reality. “Mi hanno scritto tante ma non quella che volevo mi scrivesse. Devo scriverle io? Ho sbagliato, ho fatto un errore con questa persona e preferisco che passi del tempo”.

Poi ci tiene a precisare: “È una persona che vorrei tenere fuori da questo contesto. Io sono entrato da single ma due mesi prima del mio ingresso mi sono sentito con una ragazza. Il suo nome? Se lo dico poi si scopre… preferisco non dirlo”.

Quando gli viene chiesto se si tratta di Clarissa, Antonio risponde: “No, non è Clarissa. Con lei mi sono sentito ieri e ci siamo chiariti su tutto. L’ho ringraziata ma abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia che spero di coltivare. Avevamo bisogno di parlare e sono contento di aver chiarito”.

Medugno ha deciso di parlare a cuore aperto: “No, non si chiama Giulia! Mi scriveva prima dell’ingresso al GF Vip, non mi aspettavo mi mancasse perché ero libero con la mente”.

“Non le scrivo perché non c’è modo di scriverle perché ho fatto un errore. Non voglio legami in questo momento e voglio dedicarmi a me stesso per la prima volta in 23 anni”.

Poi rivela quali per lui sono stati i concorrenti peggiori e quali i migliori: “Miglior concorrente? Nathaly proprio per come si è esposta! Ma sono contento che ha vinto Jessica avendo acquisito maggiore autostima”.

Quanto all’altra faccia della medaglia, Medugno spiega: “Peggior concorrente? Ad oggi sto leggendo e guardando delle cose che Barù ha detto alle mie spalle che non mi sono piaciute quindi faccio il suo nome. Ha avuto dei giudizi affrettati sulla mia persona e l’ha fatto in maniera meschina”.