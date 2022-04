Nonostante il GF Vip sia terminato, Alex Belli continua ad avere i riflettori puntati su di sé. A quanto pare Belli e sua moglie Delia Duran sono stati protagonisti di un tranello ai danni del loro ex compagno e coinquilino Antonio Medugno.

Quest’ultimo, però, non è rimasto indifferente ed è tornato sui social per dar voce al suo disappunto riguardo ciò che è accaduto. Di contro, Alex non ha preso bene la risposta e si è scagliato contro il ragazzo. A dare spiegazioni su ciò che è avvenuto ci ha pensato l’esperta di gossip Daianira Marzano, che racconta: “Antonio Medugno è cascato in un tranello”.

“Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che, affettuosa, lo abbraccia”.

Poi precisa: “Così siamo risaliti a tutto: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip”. Quindi, stando al racconto, Alex Belli e sua moglie avrebbero messo in scena un incontro per una finta paparazzata.

Medugno è intervenuto e ha dato ulteriori delucidazioni in merito alle dichiarazioni rilasciate da Daianira: “Allora ragazzi ho appena visto la storia di Deianira e vi spiego come sono andate le cose. Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere”.

Poi prosegue: “Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra me e Delia”. Conclude: “Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male”.