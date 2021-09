Non si placa la polemica tra Antonio Ricci e Massimo Boldi. L’attore qualche giorno fa ha sostenuto di esser stato lui l’inventore del tg satirico Striscia la Notizia ben 10 anni prima che Antonio Ricci la mandasse in onda.

Fonte: web

“L’ho inventata io dieci anni prima che la facesse Ricci. Dopo aver visto su Telereporter un tizio che trasmetteva un tg parlando soltanto di quello che avveniva alla Comasina, scrissi il testo di un tg divertente” – le parole di Massimo Boldi. Parole che non sono andate giù a Ricci che ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, la numero 34 in partenza lunedì, ha voluto replicare e anche in modo abbastanza pesante.

Fonte: Mediaset

“È una fake news, Striscia è un format unico. Strano poi che Boldi lo scopra dopo 34 anni, ma del resto lui è così, un po’ ritardato. Faceva uno sketch come se ne sono sempre fatti. Lui però sostiene che sia la stessa cosa di Striscia, ma basta vedere i video e si notano tutte le differenze” – dice Ricci.

“Ma poi fa ricostruzioni con gli anni completamente sballati. Lui dice ha molto affetto per me, anche io lo ho perché come uno ha affetto per lo zio scemo, io ce l’ho per lui. Boldi è fatto così. Ha sempre fatto ridere perché è un rimbambito, non ha una vis comica: la sua non è una comicità ragionata, non è preparata, ma estemporanea” – conclude.

Fonte: Mediaset

Insomma parole pesanti che potrebbero portare ad una replica altrettanto pesante da parte di Boldi. Intanto però lunedì Striscia riaprirà i battenti con l’edizione numero 34 (“Abbiamo superato il 33, l’anno della crocefissione” – ha sottolineato Ricci) con al timone due volti nuovissimi del programma: Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Novità anche per le veline che da quest’anno saranno: Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. “Siamo entrambe molto onorate e emozionate di ricoprire questo ruolo. Ci aspettiamo di crescere come artiste e come persone in questa grande famiglia” – le loro prime parole.

