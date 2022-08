Antonio Zequila camaleontico; nella sua carriera ha fatto praticamente di tutto, da protagonista di fotoromanzi a concorrente di vari reality passando per diverse serie televisive. Nel 2005 ha partecipato alla terza edizione de L’Isola dei Famosi, poi ci ha riprovato con il Grande Fratello VIPnel 2020 quando, dopo un’eliminazione a furor di popolo aveva annunciato il suo ritiro dalla televisione.

E a quanto pare non si fermerebbe qui; come ha confessato a SuperGuida Tv, gli piacerebbe salire sul trono di Uomini e Donne. Fu proprio lui a lanciare un vero e proprio appello spiegando il suo grande desiderio di trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi.

“Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. È una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma” aveva spiegato Antonio.

A distanza di mesi però, Zequila è tornato alla carica ma questa volta ha sorpreso tutti i suoi fan annunciando il suo nuovo singolo musicale. Una novità completamente inaspettata per l’ex gieffino che ancora una volta ha sorpreso tutti dimostrandosi pronto a cambiare la sua vita.

Antonio Zequila incide il suo primo brano musica

In passato l’ex gieffino dopo l’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia aveva annunciato la decisione di abbandonare per sempre il piccolo schermo. Quest’ultimo infatti, era concentrato sul mondo del cinema fino a pochi giorni fa quando, ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano.

Non solo; qualche tempo fa ha anche dichiarato a Letto Quotidiano: “Avendo già fatto L’Isola dei Famosi, la mamma dei reality, ho sfidato il padre: il GF Vip. Ed ora mi manca il figlio, Pechino express”.

“La televisione è cambiata come il mondo. Tutti gli attori alternano il cinema alla fiction o alla televisione d’intrattenimento. L’importante è averne le capacità e l’esperienza. Non basta il fisico, ci vuole anche la mente. Mens sana in corpore sano”.

Nel frattempo, Zequila ha deciso di riprovarci con la musica; forse non tutti sanno infatti che tra i ruoli ricoperti nella sua carriera c’è anche quello di cantante. All’album ‘Senza di te’ del 2006 è seguito da ‘Le donne’ nel 2012. Ora dopo dieci anni Antonio prova a scalare le classifiche con il brano ‘Siamo Energia’.