Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio Leonardo sembra supportare Elisabetta Gregoraci nelle vicende che la vedono protagonista nella casa del Grande Fratello Vip. Galeotto è stato un like che la modella ha messo ad un post pubblicato su Instagram da Fabiola Sciabarrasi, vedova di Pino Daniele. La donna ha difeso l’amica e tra i like c’è proprio quello di Ariadna.

Fonte: Mediaset

Fabiola ha voluto fare un post per difendere l’amica ex moglie di Flavio Briatore dopo gli attacchi subiti nei giorni scorsi.

“Cara Eli. Vorrei stringerti con lo stesso abbraccio. Ascolto e leggo affermazioni prive di verità, d’ altronde è così di uso comune parlare senza sapere, gli stolti lo fanno benissimo. Purtroppo mi rendo conto ‘ancora’ con stupore che qualcuno affermi che la dignità e la valenza di una donna siano esclusiva dell’unione con l’uomo che abbiamo scelto di amare, sposare e creare una famiglia” – ha scritto Fabiola.

Fonte: Mediaset

E ancora si legge nel lungo post pubblicato dalla vedova di Pino Daniele:

“Purtroppo l’ ignoranza fa più danni che la malattia. Troppe volte accade e troppe volte a parlare sono coloro che non sanno. Perché l’ amicizia è un po’ come l’amore, non ha limiti di tempo ed infrange le distanze, perché ci scegliamo prima di riconoscerci MAI per caso. Continua a credere agli occhi di pochi e non alle bocche di tutti. “Non perdere tempo a discutere con gli sciocchi e i chiacchieroni: la parola ce l’hanno tutti, il buon senso solo pochi”….TI VOGLIO BENE. Asciuga gli occhi e sorridi Eli. Con amore, Fabi” – si legge su Instagram.

Davvero un post molto toccante quello rivolto alla Gregoraci. Un post che ha ricevuto l’approvazione anche di Ariadna Romero ex compagna di Pierpaolo Pretelli e dalla quale l’ex velino ha avuto un bellissimo bambino di nome Leonardo.