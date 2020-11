Pare sia giunta al capolinea la particolare storia nata nel GF Vip, tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Nell’ultima puntata, dopo la diretta, i due si erano duramente scontrati. Pierpaolo aveva dichiarato di volere del tempo e, per tale motivo, nel corso della giornata di ieri non aveva degnato di uno sguardo la sua amica speciale.

Nel tardo pomeriggio nella casa del GF Vip, la Gregoraci non ha resistito ed ha dato vita ad un ennesimo scontro. Il ragazzo ha dichiarato apertamente che stare vicino alla sua ‘speciale amica’ senza poter andare oltre gli reca uno stato di malessere.

Pierpaolo confessa: “Mi fa male darti gli abbracci e basta. Nei tuoi confronti non provo solo amicizia e lo sai. Ogni volta che tu dici che sono tuo amico, mi fai male. Ho bisogno di tempo per trasformare il mio sentimento in amicizia”.

E non solo, l’ex velino cerca di far capire a Elisabetta la sua posizione: “Ieri mi sono detto ok, devo voltare pagina e andare avanti. Anche se non voglio farlo. Non seguo più il cuore ma la testa. Magari potrà nascere un’amicizia diversa dal sentimento che provo ora per te. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Penso di aver paura di affrontare la verità”.

Un discorso dirompente, quello che il ragazzo ha riservato a Elisabetta, la quale poi nel corso del pomeriggio, ha deciso di rimanere in disparte. Ma nella notte succede qualcosa che riscalda gli animi.

La Gregoraci si rivolge a Pretelli e con una punta di veleno gli dice: “Tu solo il velino potevi fare”. Il ragazzo dinanzi a tali parole, è rimasto veramente sconvolto. Mortificato, si sfoga con Andrea.

Zelletta, resosi conto della delusione di Pierpaolo Pretelli, ha cercato di consolarlo:

“Magari era agitata. Però non ti offendere, alla fine io sono un ex tronista e sono qui per questo. Secondo te se continuavo a fare il modello di Armani mi calcolavano? Mi hanno voluto solo per Uomini e Donne. E tu perché sei qui dentro? Perché sei stato un velino, dai non c’è niente di male ci sta”.

Insomma, una storia giunta davvero al capolinea. I due sono ormai arrivati alle offese verbali.