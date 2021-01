Ariadna Romero rompe il silenzio: chi preferisce tra Giulia ed Elisabetta?

Dentro la casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la passione, ma a spegnere i fuochi sono le dinamiche del mondo esterno. A rompere il silenzio questa volta è Ariadna Romero, l’attrice ha deciso di far chiarezza su tutta la questione.

La ragazza, mamma del figlio di Pierpaolo, ha già detto la sua tempo fa quando fece la sorpresa al concorrente. Tuttavia, al tempo, il giovane era ancora cotto e stracotto di Elisabetta Gregoraci.

Ora che le cose sono cambiate, come l’ha presa? Ariadna Romero ha lasciato delle dichiarazioni molto schiette al Settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini. Ha esordino facendo chiarezza sulla questione più importante di tutti: il piccolo Leo.

Pier è un ragazzo di trent’anni, ha avuto qualche flirt prima di entrare al Gf – come li ho avuti anche io – è normale. Questa o qualunque altra relazione se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che competerà anche a me. E comunque sarà una decisione di Pier, che rispetterò.

I genitori di Pierpaolo Pretelli ce l’hanno in particolare modo con il figlio perché vorrebbero tutelare il piccolo Leonardo. Ariadna ha fatto chiarezza anche su questo:

Leo ha tre anni, significa che il Gf non lo segue sempre. Certo che gli faccio vedere il papà, ma sta all’intelligenza di mamma, ogni tanto mettere i cartoni, sarei cattiva altrimenti”.

Ma quello che si chiedono tutti è, come l’ha presa la storia con Giulia Salemi? L’attrice aveva, in qualche modo, instaurato anche un buon rapporto con Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta non la conosco, ma ha tirato fuori il meglio di lui. Giulia ha un’altra età, la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere. Avendo io un figlio, se penso alla donna della sua vita… Ma io con Elisabetta ero felice e beata! Mancandole l’esperienza ci sono accortezze che Giulia non ha, questo non significa che non vada bene. E poi sono decisioni di Pier.