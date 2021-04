Ariadna Romero si sfoga sull’ospitata del piccolo Leo e di Pierpaolo da Barbara D’Urso

La relazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è ormai affermata anche fuori dalla casa del Grande Fratello VIP: tra i due va talmente a gonfie vele che l’influencer ha conosciuto il piccolo Leo, il figlio avuto con Ariadna Romero.

La ragazza è apparsa diverse volte in televisione durante l’esperienza dell’ex compagno nella casa di Cinecittà. Ariadna Romero in pochissimo tempo ha conquistato tutto il pubblico.

Oggi però la donna ci tiene a fare delle precisazioni. Se per lei non ci sono problemi se Giulia Salemi ha conosciuto suo figlio, non ha preso altrettanto bene l’ospitata del piccolo Leo a Domenica Live.

Proprio da Barbara D’Urso il piccolo si è trovato ad affrontare domande sulla nuova fidanzata di papà. Insomma, forse un contesto non molto appropriato per il bambino. Ora, Ariadna Romero si è lasciata andare ad un duro sfogo:

A volte le dinamiche familiari possono essere valutate dall’esterno con leggerezza. Leo ha due genitori. Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui. E anche il modo di gestirla con Leo. Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione, oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace.

Per Leo non è importante piacere al grande pubblico, ma vedere mamma e papà che vanno d’accordo […] Mi posso sbagliare, ma quando vedo mio figlio sorridere sereno e felice mi rincuoro da sola e vado avanti a modo mio. L’amore genera amore, sempre. Scusate per questo sfogo, però mi tocca vedere delle cose che bisogna fare un respiro profondo”.

Anche questa volta, la modella ne è uscita da gran signora. Per non litigare con Pierpaolo Pretelli ha concesso l’intervista al piccolo, ma sembra tutt’altro che contenta. I diretti interessati replicheranno? Al momento tutto tace, ma il suo sfogo è più che comprensibile.