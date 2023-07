Ariana Grande e Dalton Gomez si sono separati dopo 2 anni

Ariana Grande e il marito Dalton Gomez si sono separati. Ad annunciarlo fonti vicine alla coppia come scritto da portale americano TMZ. Il tutto è partito con il torneo di tennis più famoso al mondo, quello di Wimbledon.

Ariana ospite sul campo centrale per la finale di domenica scorsa tra Djokovic e Alcaraz, è stata beccata in tribuna senza la fede. La coppia sarebbe separata già dallo scorso gennaio e dopo un tentativo di riavvicinamento un paio di mesi fa non andato a buon fine, ora sarebbero in procinto di divorziare.

Fonte: web

Nei mesi scorsi Dalton avrebbe fatto visita ad Ariana Grande a Londra, mentre lei era impegnata sul set del suo prossimo film, Wicked, nel tentativo di salvare il matrimonio ma non c’è stato nulla da fare.

Ariana e Dalton avevano iniziato a frequentarsi a gennaio 2020 ma l’ufficializzazione della loro storia d’amore ers arrivata solo a dicembre 2020. Maggio 2021 il matrimonio solo con 20 invitati e una cerimonia molto riservata. Lo scorso maggio Ariana aveva festeggiato l’anniversario delle nozze pubblicando una storia su Instagram di quel giorno felice. Nulla lasciava presagire una crisi che invece a quanto pare è arrivata.

I due però sarebbero rimasti in ottimi rapporti. Un esempio di maturità e rispetto molto apprezzato anche dai fan della coppia e dai tantissimi follower sparsi per tutto il mondo.

“Sono giunti insieme alla decisione di divorziare. Avevano problemi prima di gennaio” – ha rivelato la fonte. “Hanno lavorato in silenzio e amorevolmente sulla loro amicizia da quando si sono separati, e questo equilibrio sembra funzionare”.

Un divorzio che è coinciso anche con un cambio look per la cantante e attrice che è apparsa sugli spalti di Wimbledon dimagrita e con un nuovo colore di capelli tendente al biondo platino. Una gran trasformazione tanto che in tanti non erano riusciti a riconoscerla a Londra.