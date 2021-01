Ariana Grande, avete visto il suo anello di fidanzamento regalato da Dalton Gomez? Il prezzo è esagerato, ecco quanto

L'anello di fidanzamento sfoggiato da Ariana Grande non è passato inosservato anche per il suo prezzo da capogiro

Ariana Grande si è fidanzata ufficialmente con Dalton Gomez. L’annuncio del loro fidanzamento è arrivato direttamente sui social e la notizia sembra essere stata data dai diretti interessati. La proposta di matrimonio sembra sia arrivata proprio in prossimità del Natale, rendendo il tutto ancora più romantico. Il 2020 è stato di certo un anno molto difficile per tutti quanti, ma per la giovane cantante si può di certo dire che è finito in bellezza. Nei giorni scorsi, Ariana sui social ha annunciato di essersi fidanzata ufficialmente con il compagno Dalton Gomez. Quest’ultimo per sigillare il loro amore, ma soprattutto la loro unione le ha fatto un regalo strepitoso. I due stanno insieme da meno di un anno, ma a quanto pare vogliono fare sul serio e sarebbero pronti a fare il grande passo. Gomez così, le ha fatto la proposta di matrimonio, regalandole un anello davvero bellissimo. Avete idea di quanto costa l’anello di fidanzamento che adesso Ariana Grande sfoggia con grande entusiasmo? Una cosa è certa, che si tratta di un anello prezioso che la stessa cantante ha subito mostrato sui social, facendo letteralmente impazzire di invidia tutti quanti.

Le foto dell’anello di fidanzamento di Ariana Grande

Con la proposta di matrimonio non poteva di certo mancare un anello di fidanzamento. State pure tranquilli, perché il gioiello è arrivato. Ariana Grande nell’album di coppia con tanto di didascalia “Per sempre e ancora”, ha sfoggiato il suo meraviglioso anello all’anulare sinistro. Ma di che anello si tratta?

È questo un gioiello molto particolare, esclusivo, realizzato in oro bianco con un diamante ovale di grande dimensioni. Questo diamante è posizionato al centro dell’anello ed al suo fianco c’è invece una perla di grandi dimensioni. In molti si chiedono il perché di questa perla. Tuttavia, sembra abbia un valore puramente simbolico, perché rappresenta il mese di giugno che è il mese di nascita della cantante. In questo video è possibile ammirare questo splendido anello in ogni suo dettaglio.

Si dice che la cifra dell’anello sia davvero da capogiro. Non si sa ad oggi se questo gioiello sia stato firmato da un brand nello specifico. Ciò che è certo è che è un modello personalizzato, il cui valore dovrebbe attestarsi intorno al milione di dollari.

Si dice che l’anello di fidanzamento di Ariana, regalato da Dalton Gomez abbia un costo di circa 900 mila euro. Insomma, una proposta di matrimonio col botto per la popstar che ha ritrovato il sorriso dopo aver chiuso con l’ex fidanzato.

Leggi anche: Chiara Ferragni, avete visto la sua borsa per lo shopping di Natale? Il prezzo è esorbitante, ecco quanto costa