Attimi di puro terrore per la star mondiale statunitense. Ariana Grande, già l’anno scorso aveva visto un uomo introdursi in casa sua senza alcun permesso. In quel caso era un suo spasimante che le voleva chiedere di sposarlo. Sta volta, però, le intenzioni dell’uomo che si è presentato alla sua porta, erano ben diverse.

La star della musica statunitense e mondiale Ariana Grande non ha bisogno di grandi presentazioni. È diventata famosa nel 2010 con i suoi ruoli da attrice nelle serie tv per ragazzi andate in onda sul canale Nickelodeon, ma già nel 2008 aveva esordito a teatro, a Broadway, nel musical “13”.

Le sue grandi qualità sceniche e musicali non sono mai state in discussione. Da cantautrice ha pubblicato decine di hit diventate famose in tutto il mondo. Ha venduto oltre 30 milioni di dischi ed ha vinto decine e decine di riconoscimenti in America e all’estero. La rivista Time, nel 2013 e nel 2019, l’ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo, mentre Billboard l’ha nominata donna dell’anno nel 2018.

Come tutte le star, anche Ariana Grande ha un grande seguito, sia di fan che di haters. Nel corso dell’ultimo anno, ha dovuto fare i conti con entrambi da molto vicino.

L’anno scorso un fan sfegatato è riuscito ad entrare in casa sua eludendo le guardie di sicurezza dell’abitazione. Fortunatamente, le intenzioni del giovane erano solo di dichiararsi come suo innamorato, di consegnarle una lettera d’amore e di chiedere di sposarla. Dopo il fermo della Polizia, il ragazzo è stato rilasciato senza ulteriori indagini.

Questa volta, Ariana Grande ha avuto paura

La scena si è ripetuta lo scorso 9 settembre. Stando a quanto riportato da TMZ, un ragazzo avrebbe suonato al campanello della casa della cantante, chiedendo al personale domestico di incontrare Ariana. Naturalmente è stata subito avvertita la Polizia, visto che le intenzioni dell’uomo sembravano fin da subito poco raccomandabili. Aveva infatti un grosso coltello tra le mani.

Aharon Brown, questo il nome dello stalker, ha provato a fuggire, ma ben presto è stato catturato e arrestato dalle forze dell’ordine. La stessa Ariana Grande, sconvolta, ha dichiarato:

Temo per la mia incolumità e per quella della mia famiglia. Ho paura che in assenza di un ordine restrittivo, il signor Brown continuerà a venire a casa mia e tenterà di ferire o uccidere me e i membri del mio staff.

