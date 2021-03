Arisa al Festival: avete visto il bracciale che indossava? Prezzo da capogiro

Arisa si è presentata sul palco dell'Ariston con un look mozzafiato

Ieri c’è stata la prima puntata del 71° Festival di Sanremo, la prima della storia senza pubblico a causa delle restrizioni anti covid. Ad esibirsi 4 cantanti della sezione giovani e 13 della sezione big. La prima dei big ad esibirsi è stata Arisa che si è presentata sul palco con un look che ha fatto parlare molto.

Fonte: Rai

Per l’esibizione di apertura Arisa ha scelto un tailleur mannish rosso firmato Maison Margiela composto da una giacca doppiopetto con le impunture a vista e un paio di pantaloni ampi, il tutto indossato con un paio di tacchi alti.

Fonte: Rai

Ma sono i dettagli a rendere più chic e sofisticato l’abito. Innanzitutto le impunture a vista della giacca, che sottolineano il valore sartoriale del capo, poi la rosa rossa tenuta in mano durante l’esibizione, infine il tubo metallico che completava l’acconciatura raccogliendo i capelli. Ma il vero dettaglio di lusso è il bracciale portato sopra a vista, sopra alla manica: si tratta di un famoso modello di Cartier in oro giallo che ha la caratteristica forma di un chiodo piegato su se stesso.

Arisa al Festival, ecco quanto costa il bracciale

Sul sito del brand il bracciale è in vendita ad una cifra da capogiro: 7.250 euro. Esistono versioni anche più preziose, tempestate di diamanti, capaci di superare anche i 90mila euro.

Fonte: Rai

Questo gioiello ha dietro una storia particolare che intreccia il design italiano e la maison francese. Il nome Just Un Clou significa letteralmente “Solo un chiodo”. Il bracciale fu inventato nel 1971 da Aldo Cipullo, designer italiano trapiantato a New York. Il gioielliere italiano aveva una passione per gli attrezzi da ferramenta: dietro a bulloni e viti vedeva una forma particolare di poesia. Il chiodo, fatto ruotare su stesso, diventò un bracciale rilanciato negli anni Duemila con il nome “Just Un Clou”. Oggi la linea si è estesa anche a orecchini e collane.