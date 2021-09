Arisa e il nuovo look da urlo ideato da Federico Fashion style

Arisa sfoggia il suo nuovo look, nato dalla professionalità di Federico Fashion Style

Lo scorso anno è stato un periodo di novità e successi per la nota cantante Arisa. La donna ha fatto parte del cast del talent show di Maria De Filippi: Amici. La cantante ha rivestito il ruolo di insegnante di canto, date le sue indiscusse doti. Ma la sua presenza nel format non si è limitata a questo: Arisa si è rivelata un intrattenitrice a tutto tondo sia con le sue esibizioni che con le dinamiche che è riuscita a creare con gli altri membri del cast del programma.

Finita la permanenza nel talent show della Mediaset, poi, la cantante è riuscita a collezionare un altro splendido successo. Arisa durante la bella stagione ha sfondato le classifiche musicali con il suo singolo ‘Psycho’, che passa in radio praticamente ogni giorno. Di recente, però, a fare davvero scalpore nel web è qualcosa che non riguarda assolutamente né la musica né la TV.

Il web, infatti, attualmente ha gli occhi puntati su Arisa per uno scatto che la stessa cantante ha pubblicato sui suoi social negli ultimi giorni. Nella foto, la talentuosa artista si mostra con un look del tutto inedito nato dalla professionalità di uno dei più noti acconciatori delle star. Arisa ha deciso di dire addio al suo vecchio taglio, abbandonando i capelli lunghi e mossi per preferire una rasatura cortissima con un colore biondo platino.

Ad accompagnare lo scatto che mostra questa rivoluzione, la cantante scrive queste parole: “Una sola giornata, tante cose belle”. Affianco a lei, nella foto pubblicata sui social, vediamo l’artefice di questo cambio repentino di look. Si tratta di niente meno che l’hair stylist delle star: Federico Fashion Style.

Lo stesso parrucchiere ha ricondiviso lo scatto sui social, mostrando lo splendido lavoro che ha portato a termine con Arisa. Insomma, la nuova stagione lavorativa inizia con una rivoluzione: chissà che Arisa non decida di stupire il pubblico anche con qualche novità televisiva.