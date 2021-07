Ormai il successo da lui raggiunto è davvero incredibile. Qualche giorno fa ha inaugurato l’apertura di un nuovo salone a Napoli, nella zona del Vomero. Stiamo parlando di Federico Fashion Style che il 12 luglio, con un cocktail party, ha inaugurato l’apertura del nuovo salone nel capoluogo campano. Ecco i prezzi di tutti i suoi trattamenti.

Federico Fashion Style ha raggiunto un altro importante obiettivo. Si tratta dell’apertura di un nuovo salone a Napoli, nella zona del Vomero all’interno della Coin. Cresce sempre di più il successo di Federico Lauri che con il suo programma in onda su Real Time, Il Salone delle Meraviglie è diventato il parrucchiere più amato d’Italia.

In occasione dell’apertura del nuovo salone, Federico Lauri ha organizzato un cocktail party aperto a tutti coloro interessati a conoscere la star. Oltre al party organizzato per l’inaugurazione del nuovo salone, la sera prima si è tenuto un pink party a Villa Domi. La festa è stata aperta a tutti, previa presentazione di un voucher ottenuto tramite un link postato dal parrucchiere nelle sue Instagram Stories.

Federico Fashion Style: tutti i suoi saloni e i costi dei trattamenti

Quello di Napoli è il quarto salone aperto dal parrucchiere più amato. Ricordiamo infatti che Federico Lauri possiedi altri tre saloni delle meraviglie. Uno si trova ad Anzio, la nota località balneare vicino Roma. Un altro salone è stato aperto a Roma, in Via Del Corso.

Dopo i primi due saloni, Federico Fashion Style ha pensato di aprire a Milano e, infine a Napoli. Se siete interessati ai costi dei suoi trattamenti, dovete sapere che un taglio fatto da Federico costa 48 euro. Se il lavoro è invece fatto dai suoi collaboratori, il prezzo è di 35 euro.

Per quanto riguarda invece le colorazioni, in questo caso il valore dello scontrino sarà un po’ più alto. Si parte da un costo di 55 per un ritocco alla testa fino ad arrivare ad un valore di 230 euro per uno shatush.