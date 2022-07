Arisa e Vito Coppola si sono lasciati: il ballerino svela i motivi dell’addio

Ormai sembra essere ufficiale: Arisa e Vito Coppola non sono più una coppia. Dopo le numerosi voci in circolazione riguardo la fine della storia d’amore tra la cantante e il ballerino, in queste ultime ore è arrivata la conferma. A rendere ufficiale la notizia è stato lo stesso Vito Coppola che ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità riguardo la storia d’amore con la cantante.

É ormai giunta al capolinea la storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola. A dare l’annuncio è stato il ballerino che ha deciso di rompere il silenzio e svelare la verità riguardo il rapporto con la cantante. Queste sono state le parole con cui Vito Coppola ha chiarito il suo rapporto con Arisa:

Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme.

Arisa e i sentimenti provati nei confronti di Vito Coppola

C’è da dire che Arisa non ha mai fatto segreto dei sentimenti provati per Vito Coppola. Queste sono state le parole con cui la nota cantante si è espressa riguardo il ballerino:

È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente.

E, concludendo, la cantante ha aggiunto: