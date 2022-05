Arisa e Vito Coppola in crisi? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Arisa che ha lasciato il mondo del web senza parole. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la celebre cantante starebbe vivendo un periodo di crisi con Vito Coppola. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Arisa non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota cantante è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcuni rumors i quali hanno rivelato una presunta crisi con Vito Coppola.

Dopo Andrea di Carlo, Arisa aveva ritrovato la serenità con Vito Coppola. Dopo aver maturato la decisione di inziare una convivenza con quest’ultimo, adesso la cantante ha voluto prendersi un periodo di pausa per riflettere. A rivelare queste dettaglio è stato il settimanale “Oggi“. Con queste parole, anche Gossip e Tv ha annunciato:

I due vincitori di Ballando con le Stelle 2021, a quanto pare, avrebbero avuto degli screzi che li avrebbero, almeno per ora, allontanati. La cantante lucana starebbe, in questo periodo, vivendo da sola nella sua casa di Milano, senza il ballerino con cui fa coppia (più o meno fissa) da dicembre 2021. I problemi tra i due, di cui non si conosce la natura, sarebbero sorti qualche settimana fa e non si sarebbero ancora risolti.

Arisa e Vito Coppola: pausa di riflessione per alcune incomprensioni

Quella tra Arisa e Vito Coppola dovrebbe essere solo una crisi passeggera e non una rottura definitiva. Infatti, così come possiamo comprendere dai vari giornali di gossip, i due non avrebbero scelto di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore ma solo di prendersi un po’ di tempo per se stessi. Dunque, si tratterebbe solo di un periodo di riflessione dovuto ad alcune incomprensioni che hanno scaturito tensioni nella coppia.