Arisa, il nuovo fidanzato esce allo scoperto: la foto che ha praticamente rivelato cosa c’è davvero tra loro

Arisa esce allo scoperto con la sua nuova dolce metà. Il gossip lo aveva inizialmente lanciato Rudy Zerbi che, stuzzicando la collega dietro alla cattedra di canto ad Amici, aveva annunciato fosse fidanzata. L’interprete, che in passato ha avuto delle storie insieme a Lorenzo Zambelli, suo ex agente, e Giuseppe Anastasi, autore di suoi diversi brani, aveva preferito rimanere sul vago.

Arisa: selfie di coppia

Ora, però, esce alla luce del sole: il compagno è Andrea Di Carlo, autore tivù e suo manager. Sul profilo Instagram di lui è infatti apparsa la cantante, che tra i post ha pubblicato l’immagine di un bacio rubato e un selfie di coppia allo specchio nelle Stories.

La punzecchiata di Rudy Zerbi

In diretta durante il daytime di Amici, l’impertinente Rudy Zerbi aveva punzecchiato Arisa, stuzzicando la ‘sete di gossip’ degli ammiratori. Lei aveva spiegato di non aver un fidanzato proprio ufficialmente, prima di invitare Rudy a farsi gli affari suoi.

Se in un primo momento i due hanno preferito tenere lontano dalle luci di riflettori il loro rapporto, ora manifestano chiaramente i sentimenti provati.

Chi è il partner

Andrea Di Carlo è un autore televisivo e un manager. È il titolare della agenzia Adc Management, che, tra i vari artisti, cura pure gli interessi di Arisa. In veste di autore ha lavorato per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai 1 presentato da Serena Bortone. Il legame tra Andrea e Rosalba avrebbe pertanto cambiato natura in corso d’opera, da professionale ad amoroso.

Arisa: è finita con Lorenzo Zambelli

Trascorsi nove anni sembra perciò davvero finita la liaison con Lorenzo Zambelli. Pizzicata dal settimanale Vero sotto il sole della Sardegna insieme all’imprenditore friulano la scorsa estate, l’artista aveva rivelato di essere sempre in bilico tra lasciarsi e sposarsi. Una decisione definitiva pare sia stata presa.