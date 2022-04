Ultimamente è spesso in televisione protagonista di tanti programmi. Un momento d’oro per la cantante italiana, alla cui porta pare abbia bussato anche Cupido. Arisa è innamorata di Vito Coppola, il ballerino con cui ha fatto coppia nel programma televisivo Ballando con le stelle? Recentemente l’artista ha voluto raccontare come procede la sua vita privata, parlando d’amore.

A pochi giorni dal concerto al Teatro Lirico di Milano, dove verranno raccolti fondi per l’Ucraina, Arisa parla della sfera privata, sottolineando che è innamorata. Ultimamente l’abbiamo vista spesso in tv come giudice ad Amici, concorrente a Ballando con le stelle, giudice a Il cantante mascherato.

L’amore è una delle sue priorità, ma visto il lavoro che fa non è così semplice:

Capisco che non sono una donna da sposare. Mi dicono “vabbè hai la carriera, pensa a quello”. Mi dicono “tu sei Arisa” […]. Si tende a pensare che i sentimenti siano solo il contorno del successo personale.

Lei vorrebbe avere relazioni durature e formare una famiglia, ma non è facile:

Mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima.

Ma oggi accanto a lei c’è Vito Coppola, ballerino con cui ha partecipato a Ballando con le stelle? Il gossip impazza, ma ecco cosa ha raccontato la diretta interessata.

Arisa innamorata di Vito Coppola? Ecco come stanno le cose

Arisa assicura che i due non stanno insieme, ma poi precisa:

Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto.

Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle si sono sentiti, ma le distanze tra la visione dell’amore dei due potrebbero essere incolmabili: