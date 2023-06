Arisa, la cantante una furia contro Paola Iezzi: “Se mi incontri per strada non mi salutare”

Nel corso delle ultime settimane Arisa sta facendo molto parlare di sé e in questi giorni il suo nome è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Le parole che la maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato su Giorgia Meloni hanno scatenato non poche polemiche e contro di lei si è schierata anche una sua collega. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Arisa contro Paola Iezzi. In queste ultime settimane la cantante ha rilasciato un’intervista a La Confessione dove non sono passate inosservate alcune dichiarazioni su Giorgia Meloni. Nel dettaglio, Arisa si è espressa a favore della Premier, soprattutto sul comportamento da lei adottato nei confronti dei diritti diritti LGBTQ+. Inutile dire che le sue parole hanno suscitato non poche critiche.

Le polemiche in cui l’artista è finita sono state talmente tante che la stessa Arisa è stata costretta a fornire spiegazioni in un’intervista rilasciata a Domenica In. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io non voglio risultare come una traditrice, una voltafaccia. Sono 15 anni che sono dalla parte dei diritti Lgbt e continuerò a esserlo.

Le parole di Arisa sono state fortemente criticate da Paola Iezzi la quale, insieme alla sorella Chiara, ha tenuto una conferenza stampa del Roma Pride e citando Arisa ha rivelato:

Rosalba? Gli artisti a volte hanno paura di non lavorare. Io non mi sento di giudicare quello che lei ha detto, anche se chiaramente non sono d’accordo, anche se ovviamente esistono questioni più importanti dell’uscita infelice di Arisa. Penso che lei abbia subìto nella sua vita la discriminazione e questo lascia dei traumi.

Le parole di Paola Iezzi hanno suscitato una forte reazione nei confronti della maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi che, tramite alcuna Instagram Stories, ha risposto alla diretta interessata in questo modo: