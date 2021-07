Arisa è una della cantanti più amate del panorama musicale italiano. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è nata agli inizi degli anni 80 a Genova ma è cresciuta in un paesino della provincia di Potenza. La sua passione per la musica la prende già da piccolina. Infatti già all’età di 4 anni partecipa ad un concorso canoro. Impara tutti i segreti del mestiere da autodidatta, ispirandosi a cantanti di calibro internazionale come Mariah Carey e Celine Dion.

Fonte: web

Ma prima di sfondare nel mondo della musica, ha svolto diversi mestieri abbastanza umili. Siete curiosi di conoscere quali? Arisa prima del successo che l’ha portata fin sul palco del Festival di Sanremo ha fatto la cameriera, la baby sitter e anche l’estetista. Questo prima del successo che arriva nel 2009 quando la cantante partecipa alla 59° edizione del Festival di Sanremo e vince nella sua categoria con l’ormai famosissima Sincerità. Ha conquistato il pubblico nel 2014 sempre a Saremo con il brano Controvento con cui ha vinto nella categoria dei big.

Fonte: web

Da allora la sua carriera è esplosa ed è diventata anche giudice di x-factor. Nel 2020 l’abbiamo vista ad Amici come maestra di canto accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Programma che ripeterà anche il prossimo anno. Infatti pare che Arisa abbia rinunciato a partecipare al reality show Pechino Express per poter fare di nuovo parte del cast del programma della De Filippi.

Sembra dunque che la donna abbia molto apprezzato il suo ruolo all’interno del noto talent show, tanto da non avere alcun dubbio a rifiutare il programma che quest’anno dovrebbe andare in onda su Sky a differenza degli anni precedenti in cui era trasmesso dalla Rai.

Fonte: web

Musicalmente invece ha presentato recentemente un nuovo pezzo in uscita, dai ritmi decisamente diversi rispetto al solito, con una canzone veloce e ballabile.