Pechino Express Asia Argento svela i retroscena del suo incidente Asia Argento svela i retroscena di Pechino Express, si lamenta per aver ricevuto, a suo dire, delle cure indegne per l'infortunio al ginocchio

Finalmente la verità è stata svelata. Asia Argento ha partecipato all’edizione di quest’anno di Pechino Express e, durante una prova di immunità, ha subito una frattura ad un ginocchio che l’ha costretta a ritirarsi dalla gara.

Ovviamente questo evento inaspettato e la fine prematura dell’avventura le ha sicuramente lasciato un po’ d’amaro in bocca. Infatti, al momento del rientro, Asia Argento ha tristemente salutato i suoi compagni di viaggio, in questo modo:

“Mi sono rotta il ginocchio, mi dispiace tantissimo. A parte il dolore fisico mostruoso, il dolore più grande è andarmene. Andare via mi fa più male del ginocchio”.

Poche ore fa, però, in una diretta Instagram , Asia Argeto si è scagliata proprio contro i produttori di Pechino Express, raccontando i retroscena che hanno seguito l’incidente al ginocchio, che l’ha costretta a ritirarsi dal programma. In coppia con lei, nel programma, c’era la sua grande amica Vera Gemma.

Le due,in diretta insieme, hanno svelato tutti gli altarini del reality. Questo il preambolo delle vere dichiarazioni shock:

“Sentite questa crudeltà. Lo voglio dire, non me ne f**te un cavolo. Fatemi causa, non mi hanno pagato il mimino garantito, capito? Zero, nient’altro”. L’attrice lamenta di aver ricevuto cure inadeguate e potenzialmente pericolose: “Sentivo il dolore però, lo so interiorizzare, lo so far implodere. Quella sera siamo tornate a casa. Mi hanno fatto un gesso antidiluviano. Non vedevo una roba del genere dagli anni 80, ”. “Un gesso fatto male” concorda Vera Gemma la sua amica e compagna di viaggio. Asia aggiunge: “Un gesso fatto male che mi strizzava la gamba”.

Dopo ciò le due raccontano di essere state raggiunte dalla produzione in hotel. In quella circostanza sarebbe stato chiesto loro di festeggiare la vittoria della prova di immunità, sparlando degli altri concorrenti. Ecco cosa hanno detto le due ex concorrenti.

Asia Argento dice: “Torniamo in albergo e dico ‘finalmente potremo bere una birra’, ma ci chiamano per fare una pantomima di noi felici perché, avevamo vinto il bonus. Mentre noi volevamo mangiare e bere, perché era un nostro diritto per avere vinto la prova, ci mandano le telecamere e ci chiedono di parlare male degli altri, nelle Top, delle cose. Poi la gamba dovevo tenerla su e loro mi hanno chiesto ‘Scusa, puoi abbassare la gamba che si vede nell’inquadratura?’ Lì ho risposto “Mi avete rotto i cogl***”. Vera Gemma precisa: “Quando hanno iniziato a chiederci cosa pensavamo di tutti i concorrenti uno per uno, Asia era in agonia, con dolori atroci e a un certo punto ha detto ‘Mi avete rotto, non me ne frega niente'”.