Arisa è una delle cantanti più talentuose del panorama musicale italiano. Tanti la ricordano agli esordi con gli occhiali e un look strano. Oggi che la sua carriera si è evoluta e in meglio, nel corso degli anni ha stravolto anche il suo look.

Fonte: web

Voce straordinaria, trionfò al Festival di Sanremo nel 2009 nella sezione nuove proposte con il brano sincerità. Da quel momento in poi si è fatta conoscere e amare dal grande pubblico, riscuotendo sempre più successo. Ma perché ha scelto questo come nome d’arte? Arisa infatti all’anagrafe si chiama Rosalba Pippa. Poi da un punto di vista artistico ha sempre preferito farsi chiamare Arisa. Ma da dove proviene questo nome?

Fonte: web

Il motivo è molto curioso ed è stato scelto per omaggiare la sua famiglia, alla quale è molto legata. In poche parole, sarebbe l’acronimo dei nomi che hanno come padre, madre, sorella e lei. Insomma, un motivo molto dolce e commovente che d’ora in poi ci farà sentire più vicini alla sua famiglia in qualche modo.

Intanto però una notizia dell’ultima ora sta scuotendo i fan. A quanto pare infatti Arisa ha deciso di lasciare la scuola di Amici dove ricopriva il ruolo di insegnante. Una scelta questa di Arisa che rischia di innescare una reazione a catena con Raimondo Todaro in viaggio verso Maria De Filippi. Il ballerino, ex maestro di Ballando con le stelle, sarebbe stato chiamato a sostituire Lorella Cuccarini, professoressa di danza scelta per riempire la poltrona resa vacante dall’addio di Arisa. La Cuccarini sarebbe la nuova professoressa di canto, insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Todaro, invece, sarebbe il nuovo professore di ballo, pronto ad affiancare nel ruolo Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Fonte: web

Al momento siamo ancora nel capo delle supposizioni ma la reazione eccessiva avuta da Arisa nei confronti di Dagospia che ha lanciato la notizia, confermerebbe l’ipotesi.