"Io sono la Basilicata e come la mia terra vengo trattata" fortunatamente ci sono abituata. Un abbraccio a Tutti i #lucani che stanno vivendo come me in isolamento. Non é così male per noi che siamo abituati a lavorare sempre. Riposate.. Se rispetterete le regole non correremo alcun pericolo! Vi voglio bene e vi porto sempre nel cuore, perché l'umanità non esiste ovunque, da noi c'é, ed é la prima cosa. #andratuttobene #instapiplovers #instapip #guerrieridellaluce