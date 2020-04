Arisa si mostra senza trucco e con i capelli rasati Arisa durante la quarantena si mostra ai suoi fan senza trucco e con i capelli rasati

La famosa cantante Arisa, durante questa quarantena, si mostra ai suoi fan, sui social, completamente struccata e con i capelli rasati a zero! Come ben sappiamo l’emergenza coronavirus sta costringendo tutti a rimanere a casa.

Fortunatamente, in questi ultimi giorni di restrizione, si iniziano a vedere i primi risultati incoraggianti. Tuttavia mancano ancora diverse settimane all’inizio della famosa seconda fase. Tutto ciò comporta lo stare in casa ancora per un po’ di tempo.

Anche le star non non sono di certo esonerate a queste misure restrittive. Perciò Arisa, attraverso concerti improvvisati, con delle live da casa e dirette Instagram, sta cercando di sostenere e di far compagnia ai suoi fan.

Nelle sue dirette social, si mostra totalmente al naturale. Infatti nelle sue ultime storie, la cantante, ha messo da parte trucchi e abiti trendy per mostrarsi, completamente struccata, con vestiti comodi per la casa.

Per quanto riguarda la sua acconciatura, l’artista ha continuato a portare i capelli rasati, look adottato già da diverso tempo. Ma sapete il perché di questa scelta? la causa è la sua tricotillomania. Infatti la cantante soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa parliamo. Cos’è la tricotillomania?. Anche nota come TTM è un disturbo psicologico, caratterizzato da un persistente ed irrefrenabile bisogno di strapparsi capelli e peli di qualsiasi altra area del corpo, per ragioni non estetiche.

Proprio per arginare questo problema, Arisa, ha deciso, da un po’ di anni a questa parte, di rasarsi a zero. Cosi facendo ha dato vicinanza a chi come lei soffre di questa malattia. Si mostra al naturale senza alcun tipo di vergogna. I suoi fan hanno apprezzato molto la sua sincerità e naturalezza. Ed è stata proprio la sua semplicità a fare breccia nel cuore dei suoi milioni di fan, che continuano a sostenerla ogni giorno.