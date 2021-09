Lunga intervista al Corriere della Sera per Arisa che ha affrontato anche alcuni momenti della sua giovinezza quando fu vittima di bullismo. La cantante ha molto sofferto da adolescente a causa delle prese in giro dei compagni di scuola.

“Alle medie non ero tra le ragazzine più carine, i miei compagni mi prendevano in giro” – ha detto. E prese in giro pesanti legate non solo al suo aspetto ma anche al suo odore. Arisa proviene da una famiglia molto umile che viveva in campagna. Stando a contatto con gli animali, i compagni hanno iniziato a chiamarla pecora perché puzzava.

“Alle medie non ero certo tra le ragazzine più carine. I compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti. Per gli altri erano battute ma io le prendevo sul serio, mi pesavano. Abitavo in campagna, mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’. Che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo” – ha svelato.

Arisa che in passato ha svelato di non apprezzarsi particolarmente per il suo aspetto fisico tanto da rivolgersi alla chirurgia estetica. Una scelta di cui poi si è pentita: “Ho capito che il nostro corpo dovrebbe essere l’espressione di chi siamo: non ha senso fingere”. Ed oggi è uno dei massimi esempi di body positivity.

Intanto non ci sarà quest’anno dietro la cattedra di Amici. La trattativa con gli organizzatori del programma non è andata a buon fine. Così pareva che Arisa potesse trattare con Milly Carlucci per Ballando con le Stelle ma a quanto pare anche in questo caso la situazione non si è risolta a favore della cantante che rischia così di restare fuori da entrambi i reality di punta della nuova stagione autunnale.