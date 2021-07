Raffaella Carrà se ne è andata in un silenzio assordante e, tutti i suoi amici, i colleghi e i fan stanno omaggiando la sua memoria. Impossibile elencare i nomi di tutti coloro che hanno rivolto un pensiero alla donna, tra queste anche Milly Carlucci.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha recentemente svelato un retroscena della compianta collega. Milly Carlucci l’aveva contatta questo gennaio per averla ospite del nuovo programma Il Cantante Mascherato.

Da parte di Raffaella Carrà nessuna risposta, ma nessuno poteva immaginarsi il peggio. Milly Carlucci ha risposto alla giornalista:

Abbiamo pensato “sarà all’estero”, “starà facendo qualcos’altro”, invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle.