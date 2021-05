Arisa racconta il rapporto con il fidanzato: “Prima stava con un uomo”

Andrea di Carlo è ormai fidanzato con Arisa da ben sette mesi, i due si sono conosciuti proprio sul lavoro. Il ragazzo era infatti il suo manager: tra i due le cose sembrano andar bene tanto che vorrebbero sposarsi.

La cantante ha raccontato di volerlo sposare, ma che il ragazzo vorrebbe un matrimonio in pompa magna. Arisa, invece, preferisce una cerimonia intima con le famiglie a Pantano di Pignola. Qualche amico e pochi intimi, un evento puro e volto solo a sigillare il loro amore.

Il loro amore è stato quasi un colpo di fulmine, si sono conosciuti in un ristorante e la cantante non ha smesso di togliergli gli occhi di dosso. Da lì, tutto è stato naturale:

Mi ha chiamato a fare un po’ di tv. Eravamo al ristorante con altri, la prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato. Guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno.

Non solo, il racconto poi prende una piega ben più privata. L’insegnante di Amici di Maria De Filippi ha confessato un dettaglio intimo di Andrea di Carlo: prima di lei stava con un uomo.

Quando l’ho conosciuto si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?

La cantante ha poi raccontato come l’hanno presa i suoi amici:

“I dubbi li avevano gli stessi amici per i quali avevo manifestato in piazza per i diritti LGBT. Mi hanno detto che, tanto, Andrea era gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. E se una persona ti ama, te ne accorgi”.