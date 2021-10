La nuova edizione di Ballando con le Stelle con alla conduzione sempre Milly Carlucci è in arrivo. Si parterrà il 16 ottobre e quest’anno nel cast ci sarà anche Arisa che ha deciso di lasciare Amici di Maria De Filippi per passare alla RAI.

Ora, dopo tante voci e supposizioni a spiegare il motivo dell’abbandono e del momentaneo saluto a Maria De Filippi è stata proprio la cantante. Il motivo però è semplicemente uno: cimentarsi nella danza:

Ho accettato perché desidero imparare a ballare, desidero imparare a muovermi in uno spazio, a memorizzare le coreografie. E il fatto di farlo per lavoro mi responsabilizza molto di piùL’unica cosa che temo è non riuscire ad abbattere i miei limiti. Non mi interessa la competizione, neanche quando si tratta di cantare, quindi figurati sul ballare che non è proprio il mio. Speriamo di riuscire a fare una figura: la meno peggio.

Circa il saluto al talent show di Canale 5, la cantate è stata chiara e ha voluto ribadire la sua posizione. Nessun abbandono per nessun programma concorrente:

Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola. Ricordo Amici di quando c’era lei al centro e si parlava di argomenti che era difficile riproporre in casa. È stato anche un grande insegnamento a quell’epoca per me. Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perchè non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose. […]

Non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto.