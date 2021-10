UeD: flop per il trono classico. La delusione di Maria De Filippi

La nuova stagione di UeD è da poco iniziata e mentre il trono over da delle grandi soddisfazioni al dating show non si può dire la stessa cosa per il Trono Classico. Si registra infatti un vero e proprio flop manca quanto a dinamiche e colpi di scena. Ma non è una novità: il trono over regala tensioni e situazioni particolari, colpi di scena, incontri e scontri e volti storici tra cui la dama Gemma Galgani.

Il tutto riesce a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori. L’opinionista Tina Cipollari e le sue controversie con la dama Torinese creano delle gag e dei momenti che mantengono viva l’attenzione. Il mondo social comincia a lamentarsi del trono classico, alcuni utenti scrivono: “Onestamente i loro Troni sono davvero noiosi” è ancora: “Non esistono più i troni di una volta”.

Di certo qualcosa è cambiato: i ragazzi che oggi siedono sul trono non riescono a canalizzare l’attenzione su di loro. Forse le aspettative dei telespettatori sono troppo alte rispetto agli anni precedenti. Secondo tante critiche, la colpa risiederebbe proprio nel mondo social dove i ragazzi da tempo si riversano dando così meno spazio ai sentimenti e alla vita reale.

Ad oggi ritrovarsi seduti sul trono di UeD davanti alle telecamera e doversi corteggiare potrebbe creare di fatto qualche difficoltà. Sara forse cambiato il modo di vivere l’amore? Di fatto c’è che i tronisti non hanno più voglia di creare dinamiche forti e attirare l’attenzione. Solo la storia di Andrea Nicole ha colpito i fans del programma.

La ragazza che da poco tempo ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna. Ma degli altri tre tronisti si sa poco e niente: non ci sono colpi di scena. L’evento che ha creato più scalpore è stata l’esclusione anticipata dal programma di Joele. Infatti pare che la produzione abbia scoperto che tra lui e la sua corteggiatrice ci fosse un interesse social fuori dal regolamento del programma.