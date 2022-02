Arisa a Sanremo con i capelli rosa e maxi strascico

La cantante sul palco come super ospite si è presentata con un look che sta facendo molto parlare

Ieri puntata ricca di ospiti e sorprese al Festival di Sanremo. Tra i tanti sul palco anche Arisa che insieme a Malika Ayane ha interpretato i brani Fino all’Alba e Un po’ più in là, le canzoni finaliste del contest musicale che porterà alla scelta dell’Inno di Milano Cortina 2026.

Arisa avrebbe preferito essere sul palco in gara come lei stesso ha detto, ma tornerà comunque nella serata dedicata alle cover in coppia con Aka7even, suo ex alunno nella scuola di Amici.

Arisa a Sanremo, che look

La cantante si è presentata ieri con un look che sta facendo molto parlare. Arisa ha sfoggiato all’Ariston la sua nuova chioma rosa. Quanto all’abito per la prima ospitata sul palco ha scelto un sinuoso modello a sirena che le ha fasciato la silhouette, caratterizzato da un lunghissimo strascico e da un maxi spacco laterale. Il tutto firmato da Act N°1.

Fonte: Rai

A completare il look orecchini a cerchi d’oro décolleté di Roger Vivier e smalto rosa per restare in tinta con i suoi capelli. Vedremo che look sceglierà invece per l’altra serata che la vedrà protagonista, quella delle cover.

Il cambiamento di Arisa è incredibile. In quanto la ricordano sul palco dell’Ariston con il suo look acqua e sapone formato da occhiali con la montatura doppia e nera, mocassini, caschetto e outfit semplice.

Ne sono passati di anni da quando cantava Sincerità. Allora era alle prime armi, oggi è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Non ha più paura di osar, di mettere in mostra le sue curve provocando i suoi fan spesso pubblicando scatti sexy al limite della censura di Instagram.

A Sanremo ha portato la sua capacità di evolversi senza rinunciare allo stile ed è proprio questo suo animo iper moderno e rivoluzionario ad aver conquistato il pubblico.