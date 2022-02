Festival di Sanremo 2022, in molti hanno notato il gesto fatto da Emma Marrone durante l’esibizione del suo brano “Ogni volta è così”. Ma perché lo ha fatto e soprattutto qual è il suo significato? Non è difficile capirlo…

La canzone della Big, come lei stessa ha spiegato, parla di relazioni complesse e non tossiche. Molte coppie rimangono in una bolla, solo per paura di rimanere soli e per paura di rischiare e la cantante si è rivolta a tutti, ma soprattutto alle donne.

Con le mani l’artista ha rappresentato un simbolo femminista, l’organo femminile.

Un gesto che il pubblico ha apprezzato e che non ha perso tempo a commentare sui social network.

La maggior parte ha applaudito Emma, perché le cause importanti si battono anche così e i personaggi del mondo dello spettacolo hanno un potere più grande nel farsi ascoltare e nel far capire l’importanza dei valori alle persone.

Il simbolo femminista con le mani ha spopolato negli anni ’70, proprio durante le lotte delle donne per i diritti e la parità.

Qualcuno afferma che sia stato usato per la primissima volta in assoluto nel 1971 da Giovanna Pala durante un convegno che mirava a lottare per la libertà dalla violenza sulle donne. Furono queste le sue parole:

Il simbolo, per la prima volta, l’avevo visto sulla copertina di una rivista francese, Le Torchion Brule. Mi aveva colpito per l’immediatezza del messaggio. Quando alcuni ragazzi alzarono il pugno chiuso, io feci quell’altro segno, anche per affermare la mia diversità.

Pochi mesi dopo, l’impudico gesto divenne il simbolo del movimento delle donne.

Oggi, nel 2022, quel gesto ha acquistato ancora più significato. Rappresenta la violenza delle donne, l’autonomia di una donna nei confronti della propria sessualità e anche una riflessione sull’uso dei contraccettivi.

Questo è il significato del gesto di Emma Marrone sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2022.