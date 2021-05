Un’altra domenica ricca di confessioni nel salotto di Mara Venier, la conduttrice veneta ha ospitato a Domenica In, Arisa. La professoressa di Amici di Maria De Filippi si è lasciata andare a racconti di vita privata raccontando cosa cerca in questo periodo della sua vita.

Intervistata da Mara Venier la ragazza ha raccontato i continui prendi e lascia con il fidanzato Andrea Di Carlo. Proprio recentemente, la cantante, aveva rilasciato alcune dichiarazioni scottanti sul manager di cui si è innamorata.

Prima di lei, il ragazzo, era infatti fidanzato con un uomo, ma Arisa non ha mai considerato la bisessualità di Andrea Di Carlo un problema, tanto che i due hanno deciso anche di convolare a nozze. Ancora una volta, la cantante conferma di essere impegnata e di voler proseguire la sua storia d’amore.

Cosa cerca adesso? “Serenità e tranquillità.. vorrei farmi una famiglia” racconta l’artista – “Non mi va più di stare sola. Inizio a vedere molte delle mie colleghe sistemate..”. Quindi, oltre alle nozze è in arrivo anche un bebè?

I due dovrebbero sposarsi il 2 settembre, ma sulla data la cantante resta vaga. Per il momento sta pensando al post Amici. Mara Venier le ha chiesto: “Cosa farai dopo l’esperienza meravigliosa nel talent di Maria De Filippi?”. Anche qui, l’artista non ha dubbi:

Mi troverò un lavoro, ma del futuro non so mai nulla. Non mi piace pianificare, il bello della vita è che ti possono succedere un sacco di cose inaspettate e da un momento all’altro ti può arrivare una possibilità.