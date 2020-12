Armanda Frassinetti, i fan non hanno potuto non notare quel dettaglio. L’avete visto?

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati del Grande Fratello Vip e serio candidato alla vittoria finale. Fin dalla prima puntata si è distinto per la simpatia e la sensibiità. La scorsa puntata Tommaso si è reso protagonista di un momento molto emozionante quando ha rivisto sua mamma Armanda Frassinetti.

Fonte: Mediaset

I due si sono rivisti dopo tre mesi e hanno dimostrato di essere più uniti e affiatati che mai come avevano più volte dimostrato sui social in passato. Ma agli occhi attenti dei fan di certo non è passata inosservata la mise con cui la mamma di Zorzi si è presentata in diretta. E’ evidente che la signora Armanda è una che ama la moda e le griffe. Il suo look ha letteralmente fatto impazzire i numerosi fan del figlio che sui social hanno fatto i complimenti per la bellezza e l’eleganza della signora.

Armanda Frassinetti: il suo look ha conquistato tutti

Per la sua prima volta su Canale 5 la signora Armanda ha puntato tutto sull’eleganza, abbinando un completo color ruggine con pantaloni e giacca doppio petto a un cappotto a quadretti in bianco e azzurro leggermente over. Il modello è firmato da Prada e fa parte della collezione autunno-inverno 2013/2014. La Frassinetti lo ha portato sbottonato e poggiato sulle spalle come richiede il trend del momento. Nemmeno lei probabilmente si aspettava che quel look avrebbe fatto letteralmente impazzire il popolo della rete che è andato alla ricerca degli abiti.

Fonte: Mediaset

Essendo di qualche stagione fa, purtroppo non è più in vendita, anche se in giro per il web è possibile trovare dei modelli simili, visto che sia i soprabiti over che le stampe a quadri sono due trend di stagione. Anche Tommaso quando si tratta di look alla moda non è da meno di sua mamma Armanda Frassinetti, a dimostrazione che tutti in famiglia amano vestirsi griffati. Una passione che suo figlio avrà sicuramente ereditato da lei.