Armando Incarnato e la sua costosa passione: prezzi da urlo

Non tutti sanno che il volto popolare di Uomini e Donne ha una grande passione per qualcosa di molto costoso. Ecco cosa.

Armando Incarnato è uno dei volti più popolari di Uomini e Donne. Napoletano, classe 1977 nella trasmissione di Maria de Filippi si è fatto apprezzare oltre che per la sua bellezza anche per la sua simpatia.

Armando oggi è un imprenditore, gestisce una serie di saloni di parrucchieri come Exclusive Luxury Hair anche se non si sente un parrucchiere. In passato dopo il diploma si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza ma non ha mai concluso gli studi. Ha fatto poi il barman e ha lavorato nei supermercati come responsabile.

Fonte: web

Prima di approdare a Uomini e Donne alla ricerca dell’amore Armando è stato sposato e da quel matrimonio è nata una figlia di nome Michelle.

Ha avuto anche un breve ruolo in Gomorra, in particolare nelle stagioni 4 e 5 dove ha interpretato una guardia del corpo. Forse non tutti sanno che Armando ha una grande passione per un qualcosa che è molto costoso.

Il napoletano è infatti molto appassionato di moto. Sul suo profilo ufficiale pubblica spesso delle foto che lo ritraggono in compagnie delle sue amiche a due ruote con sfondi dietro mozzafiato. L’ultima apparsa è una splendida MV Agusta Brutale, prodotta nella famosa fabbrica di Schiranna di Varese sin dal 2001. Effettuando delle ricerche sul web si evince che questo modello di motocicletta ha dei costi davvero elevati a partire da 25mila euro ma ci sono modelli che arrivano anche a 40mila.

La carenatura è abbastanza povera, non ha molti dettagli ed ha gli scarichi laterali. Ben più elevate sono le prestazioni di una moto sportiva nata sicuramente per la sua potenza ma allo stesso tempo comodità.

Armando compie dei lunghi viaggi in sella alla sua moto raggiungendo mete dal panorama mozzafiato dove poi si fa immortalare. È evidente che la moto non è un semplice mezzo di locomozione per lui ma una vera passione.