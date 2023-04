Armando Incarnato di nuovo nei guai: ecco un’altra segnalazione

Nel corso delle ultime ore, Armando Incarnato è finito di nuovo nei guai per via di un’altra segnalazione. L’ex cavaliere di Uomini e Donne sarebbe stato smascherato da un’altra dama del dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nello studio di Uomini e Donne, Armando Incarnato è finito nel mirino delle accuse di Aurora Tropea la quale ha rivelato che l’uomo avrebbe più di un manager e avrebbe fatto un provino per partecipare al GFVip. Si tratta di polemiche che il cavaliere ha respinto al mittente.

In un secondo momento, un’ex dama ha colto l’occasione per fare una clamorosa rivelazione su Instagram. Queste sono state le sue parole:

Visto che ti definisci una persona leale e trasparente devi dire tu come mai da sei anni hai riportato i fatti di tutti in quello studio quando invece dovevi parlare te ne sei stato zitto? Dillo tu, ma tanto non ti conviene perché se no esci fuori come sei veramente…

Tuttavia, a prendere la parola in merito alla questione è stata anche Antonella Perini la quale ha fatto emergere un’altra segnalazione. In occasione di un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, la donna ha dichiarato che cosa sarebbe successo quando il cavaliere gli ha chiesto di voler uscire dal programma condotto da Maria De Filippi e per conoscerla meglio:

Appena andò in onda la puntata in cui lui dichiarava di pensare di uscire con me dallo studio…Un promoter di eventi della Calabria, con il quale sia Armando che altre persone del parterre in passato hanno collaborato, mi ha dato delle informazioni…

Ma qual è stata la reazione di Armando Incarnato dinanzi a tali accuse? Nel corso delle ultime ore, l’uomo si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social mostrandosi in un’automobile. Nella didascalia ha scritto: