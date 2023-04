Maria De Filippi, ecco perché la conduttrice ha deciso di non avere figli naturali

In una vecchia intervista la regina della televisione italiana ha spiegato il motivo che l'ha portata ad adottare Gabriele

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio uno delle conduttrice più amate e apprezzate del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il motivo per cui la regina della televisione italiana abbia deciso di non avere figli naturali e di ricorrere invece all’adozione. Scopriamo insieme cosa è emerso.

Tutti sanno che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno adottato, all’età di dieci anni, Gabriele. La conduttrice e suo figlio sono molto legati e questo è stato dimostrato anche durante i giorni della scomparsa del gigante della tv. Nel giorno dei funerali di Maurizio Costanzo, infatti, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il grande legame che tiene uniti Maria e Gabriele.

Nel corso degli anni sono stati molti coloro che si sono interrogati sul motivo per cui la regina della televisione italiana abbia deciso di non avere figli naturali. A risolvere l’interrogativo è stata proprio la diretta interessata che, in un’intervista, ha rivelato il motivo della sua scelta di ricorrere all’adozione.

Alla base della scelta di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo di ricorrere all’adozione c’era il desiderio di aiutare bambini in difficoltà. Queste sono state le parole che la conduttrice ha utilizzato per spiegare la sua scelta di vita:

È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura.

Maria De Filippi ha poi rivelato che i primi tempi dopo l’adozione di Gabriele non sono stati facili. Nonostante il ragazzo avesse già un carattere formato, la conduttrice e Maurizio Costanzo non hanno mai perso la pazienza e nel tempo sono riusciti ad entrare nel cuore del loro figlio.