Armando Incarnato nei guai a Uomini e Donne: Maria è pronta a cacciarlo?

Senza alcuna ombra di dubbio, Armando Incarnato è uno dei concorrenti più chiacchierati e popolari di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il celebre cavaliere potrebbe essere allontanato dal programma condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A Uomini e Donne, Armando Incarnato finisce nei guai. Dopo essersi reso protagonista di un inaspettato gesto, il celebre volto del dating show diretto da Maria De Filippi potrebbe subire gravi conseguenze. A fare la brutta scoperta sarebbe stata la stessa conduttrice del programma la quale sembra essere pronta a cacciarlo dallo studio di Mediaset.

Il celebre cavaliere avrebbe violato il regolamento del programma. Nel dettaglio, nel corso dell’ultimo periodo, lui stesso si sarebbe reso protagonista di presunte frequentazioni con alcune donne senza dare nessun avviso alla redazione di Uomini Donne.

A diffondere lo scoop è stato il portale “Novella 2000”. Stando a quanto sostenuto da quest’ultimo, alla luce dei comportamenti assunti, il noto cavaliere potrebbe correre il rischio di essere escluso dal dating show. Tuttavia, sarà Maria De Filippi a prendersi carico di tale decisione:

Lo si accusa di nascondere frequentazioni all’esterno del programma, proibite dal regolamento. Anche la conduttrice nelle ultime puntate è apparsa seccata verso certi capricci del cavaliere.

Armando Incarnato: quali saranno le conseguenze

Tuttavia, attualmente ancora non è giunta nessuna conferma o smentita dalla stessa redazione del programma. D’altronde, neanche il diretto interessato e la stessa Maria De Filippi hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla questione. Dunque, al momento non ci è dato sapere quale sarà il destino della partecipazione di Armando Incarnato a Uomini e Donne. La conduttrice tratterà tale argomento nel corso delle prossime registrazioni? Non ci resta che scoprirlo!