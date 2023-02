Armando Incarnato furioso nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda il 22 febbraio. Il cavaliere ha attaccato Gianni Sperti accusandolo di dire falsità nei suoi confronti. Gianni ha in varie occasioni affibbiato al cavaliere il ruolo di opinionista visto che è da mesi in studio senza concludere nulla con nessuna dama.

Fonte: Mediaset

Armando all’ennesima provocazione ha sbottato ed ha chiarito che non è in studio per quello e non prende alcuno stipendio per stare lì. “Io, come Gemma o Riccardo, non siamo pagati da Maria, non prendiamo soldi. Mi vengono gentilmente rimborsati i soldi del carburante, mi si paga l’hotel dove dormo e finisce qui” – ha chiarito Armando.

Anzi il cavaliere spende anche dei soldi di tasca sua quando sta conoscendo qualcuno. “Io quando sto conoscendo qualcuno, esco e spendo tra le 400 e le 500 euro a settimana, lo sai che cosa significa? che in un mese spendo quello che tu guadagni per stare su quella sedia” – l’attacco di Armando rivolgendosi proprio a Gianni Sperti.

Parole molto dure e dibattito accesissimo che ha spinto anche Maria De Filippi ad intervenire per chiarire la faccenda. Maria con la sua solita dote di paciere ha provato a spiegare il perché Gianni abbia fatto quelle allusioni nei confronti di Armando.

“Se tu da settembre non sei mai uscito con una persona tanto da arrivare a concludere qualcosa, qualcosa di cui si possa parlare qui al centro dello studio e invece parli sempre delle ragazze per i loro pregressi, è chiaro che Gianni arrivi a dire quelle cose” – ha detto la conduttrice schierandosi di fatto con gli opinionisti e ribadendo che hanno un loro cervello e una loro libertà di pensiero.

Armando si è giustificato dicendo che lui ci prova, si mette in gioco ma non riesce a trovare la persona giusta non perché non lo voglia lui.