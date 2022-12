Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa: “Ho conosciuto una persona speciale”

Gianni Sperti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle sue parole, pare che una persona molto speciale sia entrata nella vita dell’ex ballerino. Scopriamo insieme di chi si tratta.

In queste ore il sito ‘Televisionando.it’ ha lanciato alcune indiscrezioni riguardo la vita privata di Gianni Sperti. Stando a quanto riportato dal noto portale, pare che l’opinionista di Uomini e Donne si stia preparando a trascorrere il Capodanno a Varsavia, dove ha conosciuto una persona speciale.

Il gossip in questione è stato rivelato dallo stesso Gianni sulla sua pagina Instagram. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se avrò giorni sufficienti farò il mio solito viaggio alla scoperta delle capitali d’Europa… Quest’anno avrei pensato di passarlo a Varsavia. I social ci permettono di conoscere persone in tutto il mondo, e proprio a Varsavia ho conosciuto una persona speciale. Ora che siamo diventati grandi amici, festeggeremo anche il Capodanno insieme.

Un nuovo amore è entrato nella vita di Gianni Sperti? Nonostante molti non hanno potuto fare a meno di pensare a ciò, pare che tra l’opinionista e il soggetto in questione, di cui non si conosce l’identità, ci sia solamente una forte amicizia.

Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa: “Sono ancora single”

Di recente l’opinionista di Uomini e Donne si è messo a nudo raccontando alcuni retroscena non solo riguardo la sua vita lavorativa ma anche privata. E, a riguardo, Gianni Sperti ha rivelato di essere ancora single.

Inoltre, l’ex ballerino ha confessato di non essere interessato a cercare una persona e che per lui sembra molto difficile immaginarsi la sua vita al fianco di qualcuno.