Armando Incarnato, nuovo arrivo in famiglia: l’annuncio

Armando Incarnato è diventato noto al popolo italiano grazie alla sua partecipazione al trono over di Uomini e Donne. Grazie al suo percorso televisivo, la sua notorietà è diventata sempre più alta diventando velocemente uno dei volti più apprezzati del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Armando ha saputo farsi apprezzare oltre che per la sua bellezza, anche per il suo modo di fare gentile. Originario di Napoli, ha abbandonato gli studi in giurisprudenza per dedicarsi al mondo del lavoro.

Fonte: web

Ha fatto nel corso degli anni barman, il corriere o il responsabile di un reparto di supermercati. Oggi è imprenditore ed è il proprietario della Exclusive Luxury Hair che gestisce una serie di saloni per parrucchieri.

A Uomini e Donne ha cercato l’anima gemella dopo che la sua relazione con una ragazza di nome Daniela durata 17 anni si è conclusa. Da quella storia è nata anche una figlia, Michelle.

Molto attivo sui social Armando ha reso felici tantissime fan che sono rimasti estasiati dal nuovo arrivo a casa sua. La famiglia Incarnato infatti si è allargata con l’arrivo di un bellissimo cane a cui Armando è già legatissimo.

Si chiama Simba e l’uomo si è mostrato insieme a lui mentre lo coccola e lo bacia. Il tutto documentato sui social dove Armando ha voluto sensibilizzare sull’importanza di adottare cani perché sanno davvero essere i migliori amici dell’uomo.

“Quando vuoi un po’ di amore, non ti resta altro che adottare un cane” – ha infatti detto lui rivolgendosi ai suoi fan “guardate quanto è bello!“.

Ovviamente non sono mancati i tantissimi like e messaggi di apprezzamento da parte dei tantissimi fan che si sono detti davvero felicissimi per questa scelta assistendo alle prime dimostrazioni d’amore verso il suo nuovo amico. Armando è sempre molto attivo sui social dove migliaia di fan seguono quotidianamente i suoi aggiornamenti.