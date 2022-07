Armando Incarnato: per l'estate un 'nuovo cavaliere' con un cambio look incredibile

Armando Incarnato cambio look. Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo. Eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé.

Il pubblico è sempre incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma. Di contro gli stessi volti più noti del dating show amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati.

Di recente a far parlare di sé è stato uno dei personaggi più discussi del parterre maschile del programma, che spesso finisce al centro delle polemiche per via del suo modo particolare di relazionarsi alle dame. Avete già capito di chi stiamo parlando?

Ovviamente del cavaliere partenopeo Armando Incarnato che, stavolta, non è finito nel mirino dei giornali di gossip per qualche dichiarazione sconveniente. A quanto pare Armando avrebbe deciso di iniziare l’estate rinnovandosi e mostrando al pubblico un nuovo sé stesso.

Incarnato ha deciso di rivoluzionare il suo look godendosi l’estate in attesa di poter riprendere la sua incessante ricerca del vero amore sotto i riflettori di UeD. A quanto pare il partenopeo avrebbe deciso di rendere il suo look un po’ più giovanile con una ventata di aria fresca. Una tinta ai capelli che dona molto al suo incarnato abbronzato e al suo viso.

Ovviamente, i fans più accaniti non sono stati colti alla sprovvista da questo cambiamento. Infatti Armando aveva già accennato a tutti coloro che lo seguono su Instagram che avrebbe presto cambiato qualcosa nel suo look. Ed Ecco che finalmente il cambiamento è rivelato. Armando mostra i suoi capelli schiariti e platinati con la Verve che lo contraddistingue.

Soprattutto, accompagnato dalla donna più importante della sua vita ovvero sua figlia. Insomma, un rinnovamento che non può che essere gradito per tutti i followers più appassionati del cavaliere. Non ci resta che aspettare settembre per sapere se riuscirà finalmente a trovare la sua compagna.