L'ex cavaliere rivela il vero ruolo di alcuni personaggi e svela cosa si cela, in verità, dietro le quinte

L’ultima edizione di UeD è terminata da quasi un mese ormai, ma tutte le vicende che riguardano i protagonisti del programma (soprattutto dame e cavalieri del trono over) continuano ad appassionare il pubblico anche durante le vacanze estive.

Due volti fissi e molto apprezzati nel programma sono quelli degli opinionisti storici: Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due sono grandi amici e ottimi colleghi anche se spesso i loro punti di vista sono contrastanti. Il pubblico ha, col tempo, iniziato ad apprezzare la loro schiettezza.

I loro modi sono a volte discutibili, ma varrà lo stesso per i partecipanti al programma? Il ruolo degli opinionisti è diventato sempre più importante. Tina e Gianni, da allora, cercano in tutti i modi di rendere la vita difficile agli ospiti del programma.

Nella maggior parte dei casi, hanno successo. Spesso, infatti, dame e cavalieri si sono sentiti messi alle strette dai due opinionisti e qualcuno si è lamentato fortemente. A puntare il dito contro Gianni e Tina è l’ex cavaliere Simone Virdis. Raggiunto dai microfoni di PiùDonna, ha raccontato retroscena inaspettati sulle due stelle di UeD.

L’ex cavaliere ha spiegato: “A volte le loro valutazioni non sono oggettive. Mi puntavano il dito contro perché mi avevano preso di mira”. A detta dell’uomo, gli opinionisti si lascerebbero influenzare troppo facilmente dalle simpatie personali. Sarebbero inclini a parole forti: “Ci mettono un attimo a distruggere una persona”.

Poi Simone ha spiegato che alcuni personaggi come Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sarebbero nel programma solamente per creare audience e per portare avanti dinamiche interessanti.

“Loro sono lì per creare dinamiche. Possono fare quello che vogliono a differenza degli altri” dice. Infine, Virdis ha detto la sua sulla relazione tra Ida e Riccardo: “Non torneranno di certo insieme. Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti. Alla fine è il programma a dettare le regole, se non creassero hype li avrebbero già cacciati”.